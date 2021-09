Petit nouveau chez les Bleus, Aurélien Tchouaméni explique qu’il s’est bien adapté au groupe grâce à un certain Paul Pogba.

Invité sur le plateau de Téléfoot ce dimanche pour évoquer ses débuts en équipe de France, le jeune Aurélien Tchouaméni a évoqué l’importance de Paul Pogba dans son acclimatation. « Il a eu un rôle de grand frère. Il m’a poussé à me lâcher, à jouer avec confiance et à montrer mes qualités. Après, voilà, il va falloir s’inscrire dans la continuité dans ce groupe. »

Quelques semaines plus tôt sur RMC, le milieu de terrain de Manchester United avait salué les premiers matchs de son compatriote face à la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande. « Très très bon. Ce n’est pas un garçon, c’est un homme. Plaisir de jouer à côté de lui. Il apporte énormément. Beaucoup d’énergie, qualité technique et physique hors norme. On lui souhaite de jouer plein de matchs et que je sois toujours à ses côtés. »