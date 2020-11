Après la défaite contre Lille (0-4) en Ligue 1, le gardien de Lorient Paul Nardi n’a pas été tendre avec l’ensemble de ses coéquipiers.

« Ce match est à l’image de ce que l’on fait depuis le début de la saison. On n’est clairement pas au niveau, aujourd’hui, pour rester en Ligue 1. On est dans la zone rouge et, vu ce que l’on montre, c’est notre place. Le discours est fataliste mais je suis très optimiste, car on fait de bonnes choses à l’entraînement. On doit monter le curseur. On doit faire plus, le groupe comme l’équipe. (…) Je m’en fous d’être mauvais, il faut prendre des points », a indiqué le portier breton juste après la défaite contre Lille.