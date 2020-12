L’humoriste de la chaîne Téléfoot, Paul de Saint-Sernin, a lourdement taclé la direction de Mediapro sur le plateau de l’émission Le Vrai Mag, dimanche soir. Il raconte.

« Depuis le début, j’ai eu la chance de ne jamais avoir à montrer mes questions auparavant. Mon taf, c’est de faire de l’impro, je n’ai pas à faire valider quoi que ce soit. Évidemment, je me suis dit : « Vas-tu mordre la main qui te donne à manger ? » Ce n’est pas l’image que je veux donner. Cette chaîne me donne ma chance, je serais très malhonnête de la poignarder dans le dos. Mais j’ai réussi à distinguer Mediapro d’un côté, le groupe qui ne va pas payer les droits du foot, et Téléfoot la chaîne (propriété de Mediapro) de l’autre, une rédaction classique, avec ses rédacteurs en chef, son directeur de la rédaction, des gens qui ont mon âge et qui font leur taf », a indiqué l’humoriste dans L’Equipe.

Avant d’ajouter : « Celui-là, je l’ai écrit en cinq minutes sur un coin de table, l’après-midi. Je l’ai lu à Jean-Michel Roussier, mon patron, avant. Il n’a pas touché une virgule, j’ai trouvé ça génial. Ça m’a encore plus mis en confiance derrière. Après, je ne savais pas trop comment ça allait passer mais j’ai été rassuré. J’attendais un petit message de la part de Roussier et je l’ai eu. Il m’a écrit : « Bravo, tu as rempli le travail pour lequel on t’a recruté. À dimanche prochain. » Les journalistes, mes potes de la rédaction, ne peuvent pas faire ça. J’ai pensé que c’était un peu ma mission. C’est aussi pour eux que je l’ai fait. On a une super équipe, c’est d’autant plus frustrant si ça s’arrête. Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer rient depuis le premier jour, même quand les vannes sont moins drôles. Ce sont vraiment de bons camarades. Avec les conditions sanitaires, on n’a pas de public sur le plateau, et mettre un comique en direct sans public, c’est l’envoyer au casse-pipe. »