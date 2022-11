Gardien numéro de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez s’est exprimé sur le mercato et il a confirmé le départ de son coéquipier brésilien Gerson. Le milieu de terrain va quitter Marseille dans les prochaines heures pour retourner au pays.

Interviewé dans les colonnes de ‘La Provence’, le gardien ibérique a confirmé le départ de Gerson qui ne portera plus la tunique olympienne d’ici quelques heures. « Il a commencé doucement, mais il a fait cinq derniers mois incroyables, en marquant beaucoup de buts et en nous aidant à finir deuxièmes du championnat. Cette saison il a un peu moins joué. C’est le foot, tout change très vite, comme je le disais. On doit respecter la décision de chacun. Il nous a dit au revoir mercredi. S’il part, c’est que le club lui permet. C’est dommage car je pense que c’est un très bon joueur. J’espère qu’il fera de bonnes choses à Flamengo car il le mérite, c’est une très bonne personne. » A expliqué le portier marseillais qui confirme ainsi le forfait de Gerson pour le choc à Monaco ce dimanche soir.