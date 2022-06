Auteur de 34 matchs et un but sous les couleurs du Racing Club de Lens cette saison, Cheick Doucouré a tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes, dont celle de Patrick Vieira.

Parmi elles, Crystal Palace. Le profil de l’international malien plaît particulièrement à Patrick Vieira, le manager de Crystal Palace. Une bonne nouvelle puisque le joueur est annoncé dans le viseur du club anglais depuis plusieurs semaines. Selon les informations du média britannique The Telegraph, Cheick Doucouré incarne désormais une priorité pour le technicien français. Alors que le RC Lens réclame environ 18 millions d’euros pour laisser partir le Malien, Crystal Palace se montre prêt à s’aligner sur cette demande. Doucouré est sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2024.

