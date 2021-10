Après le nul de Crystal Palace à Arsenal (2-2), l’entraîneur de, Patrick Vieira s’est confié en conférence de presse.

« On est passés très près (de la victoire, Lacazette ayant égalisé à la 90e+5), mais on dit ça un peu trop souvent en ce moment. Il faut qu’on retienne les leçons des matches disputés auparavant (Neal Maupay avait aussi égalisé à la 90e+5 pour Brighton, à Crystal Palace, le 27 septembre). Je suis vraiment déçu parce qu’au vu de la manière dont mes joueurs étaient revenus en seconde période (vite menés 0-1, ils avaient alors renversé le score pour mener 2-1), ils méritaient vraiment de gagner. (Sur l’accueil qu’il a reçu) C’était vraiment agréable et je remercie les fans d’Arsenal pour leur accueil. En même temps, je ne suis pas surpris, car cela en dit long sur la relation que j’ai eue avec Arsenal pendant les neuf ans passés dans ce club (comme milieu de terrain, de 1996 à 2005) », a indiqué le coach de Palace en conférence de presse.