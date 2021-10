L’ancien défenseur international français Patrice Évra a annoncé la semaine dernière en révélant son autobiographie, avoir été victime d’agressions sexuelles de la part du principal de son collège alors qu’il était âgé de 13 ans. Des révélations qui ont forcément fait réagir.

« Croyant que je dormais, il passait ses mains sous ma couette et essayait de me toucher, Je savais que ce qu’il faisait était mal (..) Ça pouvait durer 10 ou 15 minutes, comme une bagarre.(…)Dans le noir, il ne parlait pas. Mais il se touchait et la situation l’excitait sexuellement. […] La dernière nuit chez lui, quand il savait que j’allais rentrer chez moi, il a fini par réussir. Il a mis mon pénis dans sa bouche. », raconte l’ancien joueur français de Manchester United, dans son autobiographie.

Depuis ces révélations, nombreux sont les internautes à lui apporter leur soutien, et notamment sur Twitter.

« Il s’agit d’être mentalement prêt à en parler ». Voilà une parole forte qui en libèrera d’autres. Force & honneur, Patrice Evra, qui a choisi d’être « une source d’inspiration et un exemple » en s’affranchissant, pour autrui, de souffrances et de culpabilité trop longtemps tues https://t.co/YIMGOtMY3I — Justine Ducharne (@JustDuch) October 23, 2021

Très important ce qu’a fait Patrice Évra, beaucoup de respect à lui pour ça, beaucoup de force et d’amour à tous ceux/celle qui ont vécu la même chose. Que Dieu vous protège 🤍🙏🏽 — Célia (Alouicerlia RIP) (@OuiCerCelia) October 23, 2021

Grosse force au boss des boss @Evra ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Arriver à faire la carrière qu'il a fait, en gardant cette joie de vie, avec ça dans la tête sans en parler… Ça relève d'une force extraordinaire !! https://t.co/GKdN3xBLtP — Leo ☘️ (@DonatTheMenace) October 23, 2021

Quel courage de @Evra ! Bravo à cette parole qui se libère. Bravo. Force et respect, https://t.co/8TFsOKSkFd — marie portolano (@marieportolano) October 22, 2021