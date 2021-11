Coéquipiers à Manchester United, Patrice Evra et Cristiano Ronaldo ont eu l’occasion de manger ensemble chez le Portugais. Une expérience dont beaucoup de monde rêve mais que l’ancien international français ne conseille à personne.

Cristiano Ronaldo est connu pour être quelqu’un qui fait attention à son alimentation et prend soin de son corps. Tout le monde a en mémoire cette vidéo où l’attaquant portugais enlève une bouteille de Coca Cola en conférence de presse pour mettre à la place une bouteille d’eau. Cette hygiène de vie irréprochable, qui fait sa longévité au haut niveau, Patrice Evra ne devait pas en avoir totalement connaissance lorsqu’ils partageaient le maillot de Manchester United. Il a en tout cas pu l’admirer lors d’un repas chez le quintuple ballon d’or.

« Quand il m’a invité à déjeuner… ce n’était pas un vrai déjeuner, parce que chez Cristiano, tu vas avoir l’un des déjeuners les plus ennuyeux de ta vie ; c’est essentiellement de la salade, du poulet nature et de l’eau. Il n’y avait même pas d’eau gazeuse. À un moment donné, il voulait aller à la salle de sport et je lui ai dit : « Mon frère, nous venons de terminer une séance d’entraînement, pourquoi devons-nous en faire une deuxième ? », a raconté l’ancien latéral gauche des Red Devils dans un entretien accordé à Talk Sport.