Cet été, l’arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain a donné un espoir considérable à tous les supporters du club. Néanmoins, avec une saison qui évolue difficilement, le mercato des Parisiens rend compte de plusieurs lacunes.

Dans un premier temps, il est juste de constater qu’aucune des recrues de cet été n’est alignée dans le onze type du PSG, à part Vitinha. En effet, le Portugais de 22 ans est peut-être la seule très bonne affaire de ce mercato mais aura quand même coûté 40 M€. D’un autre côté, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches, Benjamin Ekitiké et Nordi Mukiele auront coûté près de 100 M€ au total pour n’être que des remplaçants. En effet, les joueurs ci-dessus ne sont que très rarement titularisés et sont, la plupart du temps, sur le banc pendant les matchs.

Cet été, le gros succès du PSG semblait être la prolongation de Kylian Mbappé et le fait d’avoir réussi à éviter qu’il s’en aille libre au Real Madrid. Cependant, cette semaine, des nouvelles terribles sont tombées pour les Parisiens car le natif de Bondy aurait pour envie de partir, à la suite des promesses non tenues de la part des dirigeants. Il semble ainsi juste de constater que le mercato des Parisiens n’est pas si parfait, et Luis Campos est peut-être déjà en train de regretter ses choix.