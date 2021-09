Les supporteurs de Tottenham pardonneront-ils à l’Anglais ses vélléités de rejoindre Manchester City et son début de bras de fer avec le club ?

Dans un entretien pour talkSPORT, Harry Kane est revenu sur son « non-départ » pour City et sur l’attitude des supporteurs des Spurs à son endroit. Il ne pense pas qu’ils vont lui en vouloir. « Je ne pense pas. Toute personne dans cette industrie connaît les tenants et les aboutissants. Quand tu connais la vérité et ce qui se passe, ta conscience est tranquille. J’ai eu des hauts et des bas et je sais que plein de gens savent que je suis un professionnel. (…) Je savais qu’il y avait beaucoup de bruit autour de moi mais j’étais calme. Je connaissais la situation entre moi et le club. Chacun a son opinion mais je suis totalement concentré sur mon club et mon pays et j’espère vivre une belle année. »