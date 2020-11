Didier Deschamps devrait aligner Griezmann et Giroud en attaque avec Martial et Coman en soutien pour animer la ligne offensive des Bleus, ce soir face au Portugal.

La France affronte le Portugal, ce soir à Lisbonne (20h45), pour le compte de la Ligue des Nations. Kylian Mbappé est officiellement forfait. Il n’avait de toute façon pas participé au dernier entraînement collectif et n’aurait assurément pas été dans le onze de départ, même s’il avait été jugé apte. L’équipe de France devrait donc évoluer en 4-4-2 avec Anthony Martial titulaire et Kingsley Coman, forfait de dernière minute contre la Finlande mercredi (0-2), également dans le onze de départ. Deux ailiers très offensifs, donc, pour pourvoir Antoine Griezmann et Olivier Giroud en bons ballons. On a hâte de découvrir cette animation offensive à l’oeuvre… en espérant que Didier Deschamps ne change pas d’avis de dernière minute avec un profil beaucoup plus défensif (le nom de Corentin Tolisso a été évoqué).

Les équipes probables

Portugal : R. Patricio – Cancelo, R. Semedo, R. Dias, Guerreiro – B. Fernandes, Danilo, W. Carvalho – B. Silva (ou Jota), Felix, Ronaldo.

France : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Martial, Pogba (ou Rabiot), Kanté, Coman – Griezmann, Giroud.