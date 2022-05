Pour rebondir après l’échec Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait dressé une liste de multiples recrues potentielles parmi lesquelles figurent Harry Kane, Robert Lewandowski, Darwin Nunez, Nkunku…

La prolongation de Kylian Mbappé a déclenché un véritable séisme du côté du Real Madrid alors que l’Espagne s’apprêter déjà à fêter l’arrivée du Français. Désabusée, la direction madrilène tente de réagir et aurait d’ores et déjà établi une liste de plusieurs joueurs capables de pallier l’échec Mbappé. Cette dernière, listée par AS, est composée de nombreux offensifs avec Harry Kane, Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Nunez, Rafael Leao et Kevin De Bruyne. Des noms ronflants qui pourraient relancer le Real Madrid, en course pour remporter une nouvelle Ligue des Champions.