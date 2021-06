Fred Hermel est revenu sur le match nul et vierge hier soir à l’Euro 2020 entre l’Espagne et la Suède. Il est très très déçu de la prestation de la Roja et pousse un coup de gueule contre Luis Henrique.

Présent dans « After foot » sur « RMC », il n’a pas été tendre avec la sélection ibérique et notamment son sélectionneur qu’il trouve pas au niveau sur ce match. « L’Espagne n’a aucun caractère, c’est son problème numéro un. Il fallait mettre Moreno d’entrée. Luis Henrique est spécial. Comme les gens veulent Gerard Moreno, il met Morata… Le sélectionneur aime avoir tout le monde contre lui. Morata est un joueur moyen. Après, le capitaine de l’Espagne, c’est Jordi Alba… Ok, il ne prend pas Ramos. Sur un terrain, il n’est peut-être plus génial, mais au moins, avec lui, il y aurait du caractère. Il n’y a pas de leaders dans cette équipe. Je crois que Luis Henrique a envie d’être la star de la sélection. Là, on va parler de lui, mais en mal. Ça me frustre. La Roja a fait un match de deuxième division contre la Suède. Quand tu vois la qualité technique de la Liga, par rapport à ce match, ce n’est pas possible… » Les Espagnols devront se rattraper samedi soir à partir de 21 heures face à la Pologne.