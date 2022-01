Joueur clé de la sélection marocaine, Hakim Ziyech n’a pas été convoqué pour la compétition, mais n’affiche aucun regret.

Pas en odeur de sainteté avec Vahid Halilhodzic, l’ailier de Chelsea n’a pas vu son nom figuré dans la liste des joueurs convoqués pour la CAN 2021 qui se tient au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. De quoi l’affecter ? Même pas. Interrogé sur le sujet après la rencontre Chelsea-Tottenham, comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Angleterre, l’ancien joueur de l’Ajax d’Amsterdam a été clair. « Je fais mon travail (avec Chelsea) et j’essaye d’être aussi performant que possible. Tout ce qui se passe hors du football, ce n’est pas important pour le moment. A ce stade, je ne m’en soucie pas vraiment, pour être honnête, » a-t-il fait savoir.

Africa Top Sports