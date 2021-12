Le prochain mercato estival devrait être mouvementé au Paris Saint-Germain. Si la décision de rester ou non de Kylian Mbappé n’a pas encore été officialisée tout semble indiquer que le Parisien va faire sa valise en direction du Real Madrid. Un départ que compenserait le PSG en enrôlant celui qui lui ai souvent comparé : Ousmane Dembélé.

Dans les semaines et mois à venir, le Paris Saint-Germain attendra avec impatience le verdict et la décision finale que prendra Kylian Mbappé. La tendance est à un départ pour l’international français qui se dirigerait libre vers le Real Madrid. L’écurie qui le fait rêver depuis qu’il foule les pelouses de France. Un départ que la direction parisienne essaie déjà d’anticiper. Afin d’épauler Neymar et Lionel, les noms des offensifs liés au PSG sont les meilleurs attaquants de la planète. Si les pistes menant à Erling Haaland, Jonathan David, Karim Adeyemi, Robert Lewandowski ou Vinicius Junior ont été évoquées, Leonardo aurait un autre tour en réserve.

Selon les informations de Fichajes, la direction sportive du PSG, dirigée par Leonardo, souhaiterait poursuivre sa folle série de recrutement libre afin d’optimiser le sportif et le financier. Ainsi, une cible s’avance comme étant la priorité du club de la capitale : Ousmane Dembélé. A 24 ans, le Français devrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison alors qu’il sera libre de tout contrat. Une opportunité que ne veut surtout pas manquer le Paris Saint-Germain.