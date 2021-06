Keylor Navas numéro un au Paris Saint-Germain sans aucune contestation, le club de la capitale souhaite tout de même renforcer ce poste. Le directeur sportif pense à Illan Meslier.

Comme le précise le « Telegramme », le club de la capitale supervise le jeune portier français de 21 ans Illan Meslier pour une éventuelle arrivée la saison prochaine. Malgré tout son agent, Yves Pouliquen précise que rien est aujourd’hui fait et que celui qui évolue à Leeds, sous les ordres de Marcelo Bielsa. « Le PSG regarde mais l’objectif d’Illan, c’est de jouer. Il vient de faire une première saison en Premier League, il va falloir qu’il confirme. Aller au PSG pour prendre la suite de Navas dans un an ou deux, et ne pas jouer, où est l’intérêt ? La progression sera beaucoup plus importante en continuant à jouer à Leeds. » A-t-il précise dans le média britannique. Affaire à suivre…