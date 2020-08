Luis Fernandez sort du silence et fait le bilan de la saison parisienne. Pour lui, il faut garder Thomas Tuchel à la tête de l’équipe la saison prochaine.

“Il faut garder Tuchel, bien sûr. Il a bonifié le groupe et l’a emmené en finale de C1, ce qui est l’objectif du Qatar. Les vedettes de l’effectif adhèrent à son discours. Elles se démènent, se replacent, etc. C’est la preuve qu’elles sont à fond dans le projet. Il a la main sur les joueurs et a créé un groupe fort sur le plan humain, au sein duquel règne une véritable amitié. Il a su reprendre le fil avec Neymar, qui a vécu pas mal de moments difficiles depuis son arrivée et n’a pas une bonne relation avec Leonardo. Il a su lui redonner la joie de jouer. Une telle dimension humaine fait partie des qualités d’un grand entraîneur. Si un nouveau coach est nommé, il va vouloir de nouveaux adjoints, d’autres joueurs, et il faudra tout reprendre à zéro”, a indiqué Luis Fernandez dans France Football.

Avant de poursuivre son explication : “Au milieu, Verratti doit en faire plus. Il est là depuis longtemps mais n’est pas devenu le leader technique comme Thiago Alcantara l’est au Bayern. Pourtant, il possède des qualités techniques incroyables. Il doit être à 100 % dans son sport, être plus dans la simplicité sur le terrain. Sinon, l’équipe est bien, il ne faut surtout pas casser la dynamique. À part un arrière droit en complément de Dagba, ce n’est pas la peine de chambouler le groupe en place. Avec un bon latéral droit, Paris peut lutter avec les meilleurs. C’est un groupe qui vit très bien. Si on leur donne encore un an de vie commune, je mets une pièce pour la finale de l’an prochain.”