Tuchel a ce mardi officiellement attribué le brassard de capitaine à Marquinhos pour la prochaine saison. Le footballeur brésilien succèdera à Thiago Silva à ce poste. Logique selon Christophe Jallet.

“Personne ne le mérite plus que Marquinhos. Le brassard ne lui revient pas de droit parce qu’on le lui aurait promis, mais il s’inscrit dans la logique des choses. Marquinhos a le profil parfait pour le poste. Il est légitime dans ses performances, est un moteur pour le groupe. Le meilleur des capitaines, c’est celui qui impose le respect sans avoir à dire un mot. Il a ça, cette rage de vaincre, cette envie de se battre pour les siens qui donne aux autres l’envie de se dépouiller pour lui. Dans le verbe, il n’a peut-être pas le charisme d’un Zlatan, par exemple. Mais il l’est dans les actes et l’implication et ça, ça vaut tout le reste !“, a indiqué le consultant pour Téléfoot.