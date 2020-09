Le PSG sera doublement revanchard, dimanche soir, à l’heure d’accueillir l’Olympique de Marseille dans le Classique de la Ligue 1.

Tout d’abord, le PSG n’a pas digéré le chambrage de certains Marseillais après leur défaite en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. “On a pas besoin de ça pour être motivé. On connait l’importance d’un Clasico. On sera prêt et on espère qu’ils le seront. Il n’y a pas d’amis sur le terrain”, a lâché Presnel Kimpembe.

Le défenseur central du PSG évoque aussi l’autre motif de revanche : l’humiliante défaite face à Lens, avec une équipe privée de sept titulaires. “Ils peuvent croire ce qu’ils veulent, on est le PSG, une grande équipe avec de grands joueurs malgré les absences de certains. On sera prêt. (…) Pour moi c’est le match le plus important de la saison même s’il y en a plusieurs. C’est toujours un match très spécial. C’est plus compliqué avec le Covid. On espère la victoire.”

Ce PSG – OM promet d’être chaud – bouillant !