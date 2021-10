Libre depuis son départ du Real Madrid la saison dernière, Zinedine Zidane est le technicien le plus expérimenté et titré sur le marché actuel. Suffisant pour que tous les clubs le courtisent et espèrent le voir soulever de nouveaux trophées sous leur couleur. Manchester United, la Juventus Turin, les Bleus mais aussi le Paris Saint-Germain n’attendent que lui.

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est le technicien le plus expérimenté et titré sur le marché actuel. Véritable légende du football, le Français a marqué les esprits comme joueur mais également comme entraîneur. Respecté de tous, il pourrait amener de nouvelles formations vers des succès historiques. Manchester United, la Juventus Turin, les Bleus et le Paris Saint-Germain le convoitent.

Désireux d’avoir un coach à la hauteur de ses ambitions et de son effectif, Manchester United a placé de grands espoirs en Ole Gunnar Solskjaer. Malgré tout, le Norvégien semble avoir atteint son plafond de verre, notamment en Ligue des Champions. Suffisant pour que les dirigeants mancuniens pensent à d’autres alternatives. Si le club ne franchit pas les phases de poules de la Ligue des Champions, le Norvégien sautera et Zinedine Zidane sera l’une des priorités. A la Juve, la situation est assez similaire. Le retour de Massimiliano Allegri à Turin est le symbole d’une certaine impuissance au club après son départ en 2019. Pourtant, la dynamique de la Vieille Dame reste négative, très négative. La Juventus Turin est actuellement 18ème en championnat et si les mauvais résultats se poursuivent, les dirigeants bianconeri seront obligés d’être rattrapés par leur rêve : Zinedine Zidane. En Bleus, Didier Deschamps est en poste jusqu’à la Coupe du Monde 2022 et autant dire qu’une belle compétition pour l’EDF est attendue après la récente débâcle reçue à l’Euro 2020. L’équipe de France de l’après Deschamps semble lui être destinée. Enfin, la rumeur est récente mais Mauricio Pochettino pourrait être rapidement en difficulté si les résultats ne coïncident pas avec les recrues débarquées au club. En cas de départ, ZZ serait pressenti comme une des cibles préférentielles de la direction parisienne.