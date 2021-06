Héroïque à Tottenham, Harry Kane a porté un club en perdition en fin de saison. Une situation que l’Anglais ne veut plus vivre. Il a affirmé à plusieurs reprises ses envies d’ailleurs. Son départ des Spurs est d’ores et déjà acté. Il pourrait rejoindre Manchester City, le Paris Saint-Germain ou Manchester United.

Seul certitude dans le dossier Harry Kane c’est qu’il fait le forcing pour quitter Tottenham. Septième de Premier League avec 62 points et rapidement éliminés en Europa League, les Spurs n’iront qu’en Europa Conference League la saison prochaine. Une réelle désillusion pour l’international anglais qui souhaite jouer la Ligue des Champions et remporter des titres. Des ambitions qui ne coïncident pas avec la stature que lui offre Tottenham. Si Manchester City semble être le favori pour recruter le serial buteur anglais, Gary Lineker, ancien international anglais, a relancé les cartes en laissant échapper que plusieurs clubs étaient bien présents sur le dossier : Manchester United, Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Gary Lineker : « J’aurais adoré voir Harry Kane à Barcelone, mais le Barça a recruté Sergio Agüero et puis le club n’a pas d’argent en ce moment. Je pense que tout se joue entre Manchester City, Manchester United le PSG. Mauricio Pochettino pourrait avoir une grande importance dans ce choix et à Paris il gagnerait enfin des titres, c’est garanti. En Angleterre, je pense qu’il est plus probable qu’un des clubs de Manchester puisse se l’offrir. Pour moi Chelsea est hors course. Je ne pense pas qu’il irait chez les Blues, qu’il ferait ça aux fans de Tottenham, mais qui sait ? Nous verrons bien.«