Le FC Barcelone ne cesse d’ajouter des attaquants à sa longue liste de cible potentielle parmi laquelle figure Marcus Rasford. L’Anglais de Manchester United serait également une piste du Paris Saint-Germain.

Les bouleversements s’enchaînent à Manchester United. Après un été mouvementé et l’arrivée de nouvelles têtes d’affiche avec des joueurs comme Raphaël Varane, Cristiano Ronaldo ou encore Jadon Sancho, Ole Gunnar Solskjaer a laissé place à Ralf Rangnick. Des changements qui ont énormément modifié la hiérarchie au sein du vestiaire mancunien. Marcus Rashford a vu sa stature diminuée et il n’est désormais plus qu’un remplaçant de luxe. Une position bien inconfortable pour un joueur qui aspire à jouer les premiers rôles. Tous ces paramètres le pousseraient à envisager un potentiel départ.

Selon les informations de Mundo Deportivo, si le FC Barcelone a fait de Marcus Rashford une cible prioritaire, une nouvelle écurie vient de s’ajouter aux courtisans. Le Paris Saint-Germain suivrait lui aussi l’évolution de l’Anglais chez les Reds Devils. Néanmoins, le Mancunien donnerait sa préférence au Barça alors que le PSG possède déjà une armada d’offensifs en son sein…