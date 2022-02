Le feuilleton Kylian Mbappé est loin d’être terminé. Après un départ quasi officiel, la tendance serait en train de s’inverser aujourd’hui et l’attaquant parisien pourrait rester dans la capitale.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois du coté du Real Madrid, l’avenir de Kylian Mbappé ne serait plus aussi certain aujourd’hui. Ce sont en tout cas les informations de Jérome Rothen. Le consultant RMC a déclaré dans son émission Rothen s’enflamme: « C’est une réalité. Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment. »

Il a ensuite évoqué les paramètres qui pourraient influer dans la décision de Kylian Mbappé : « Ce qui peut peser, c’est l’aspect sportif, ce que dégage le club et surtout la saison du PSG. Dans les échanges que j’ai pu avoir, j’ai trouvé qu’une qualification contre le Real pouvait faire évoluer les choses positivement pour le PSG. C’est important de le dire, car ce n’était pas gagné. » En tout cas ce qui est sur c’est que le PSG va tout faire pour conserver l’international français l’été prochain.