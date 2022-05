Présent sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain anticipe ses départs estivaux en suivant la piste de Darwin Nunez. Une cible flamboyante mais particulièrement onéreuse.

Ciblé en 2020 par Pablo Longoria lorsqu’il jouait du côté d’Almeria avant de rejoindre Benfica pour 24 millions d’euros, Darwin Nunez est, deux ans plus tard, l’une des plus grandes révélations du continent. Cette saison, il impressionne avec déjà 31 buts inscris en 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec l’écurie lisboète. Des performances qui attisent les convoitises dont celles du Paris Saint-Germain qui aurait entamé des premières discussions avec Benfica. Un intérêt confirmé par The Athletic qui ajoute que Manchester United et Chelsea sont aussi sur le coup. Des intérêts qui attirent l’attention du Benfica qui espère se remplir les poches.

« Darwin est un excellent joueur, il a montré toutes ses qualités. Il a beaucoup aidé l’équipe, c’est vrai que l’équipe l’a aussi beaucoup aidé. C’est un jeune joueur, avec beaucoup de potentiel, il est naturel qu’il suscite l’intérêt des grands clubs européens. Ce sera à la fin de cette saison ou de la saison suivante, selon ce qu’il a montré, il est naturel que cela suscite l’intérêt d’autres clubs et naturellement il peut y avoir le moment où cela se passe. Maintenant, en ce qui concerne les chiffres, j’espère en tant que fan de Benfica qu’il ira vers des chiffres proches de ceux de João Félix« , a déclaré le technicien du Benfica en conférence de presse.

Habitué des transferts records, Benfica espère réaliser une vente qui avoisinera le montant déboursé par l’Atlético de Madrid pour enrôler Joao Félix, (127M€). Loin d’être suffisant pour décourager le Paris Saint-Germain qui a déjà, par le passé, investit des sommes plus conséquentes. Une opération qui pourrait pallier le départ probable de Kylian Mbappé.