Le Paris Saint-Germain doit penser à la prochaine saison et aux changements qu’il doit effectuer au sein de son effectif. Pour Pierre Ménès, journaliste à Canal+, le PSG devrait se séparer d’Idrissa Gueye afin de trouver un milieu “plus fort techniquement”.

“Je pense que le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros. C’est bien pour lui qu’il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain plus à l’aise avec la balle, plus fort techniquement. Il a une bonne cote en Angleterre, il ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver la Premier League.” a déclaré le journaliste pour Senego comme le rapporte Foot01.