Pour Fabrizio Romano, le seul remplaçant possible de Kylian Mbappé s’appelle Lewandowski.

Homme fort du Paris Saint-Germain cette saison, Kylian Mbappé est toujours attendu au Real Madrid en fin de saison. Malgré la dernière offre de prolongation mirobolante du club francilien, la confiance rège en Espagne. « Kylian Mappé sera Merengue la saison prochaine », se risquent même à dire quelques médias madrilènes. Et en cas de départ du Français, le PSG devra vite s’activer pour lui trouver un remplaçant.

Invité ce mercredi de l’émission La Gazzetta Dello FIVE, Fabrizio Romano a donné une petite piste à Leonardo et ses dirigeants. Le journaliste italien n’est pas sans savoir que Robert Lewandowski a des envies d’ailleurs, et il imagine bien le serial buteur du Bayern Munich sous les couleurs du PSG. « Si je devais miser sur la prochaine destination de Robert Lewandowski ? Bonne question… Je garderais un œil sur le Paris Saint-Germain. La relation avec son agent, Pini Zahavi, est très bonne ! »