Le Paris Saint-Germain vit une période hyper délicate depuis son élimination en huitième de finale de Ligue des champions la semaine dernière. Un traumatisme de plus pour le club qui a pris une très grande décision. Le club de la capitale ne veut plus de Neymar et propose son international brésilien aux quatre coins de l’Europe.

À trois ans de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, le Brésilien ne semble plus du tout intouchable et aujourd’hui la direction parisienne souhaite le vendre le plus vite possible. Après la déroute à Madrid et un nouveau match pas à la hauteur de ses qualités, l’ancien du FC Barcelone ne fait plus du tout l’unanimité au sen du club mais également de ses supporters qui l’ont copieusement sifflé lors de la dernière sortie du PSG en Ligue 1 face à Bordeaux dimanche dernier.

Si l’on en croit les informations de nos confrères de ‘Foot mercato’, le Paris Saint-Germain souhaite se séparer de son joueur en fin de saison et les dirigeants sont ouverts aux négociations. Ainsi, on évoque des discussions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, afin de récupérer la star brésilienne dans quelques mois. Pour l’heure, le club catalan ne semble pas enclin à aider le PSG et aucun intérêt n’existe réellement pour l’ancien sociétaire de Santos au Brésil. Avec ce départ, Paris espère se débarrasser de son énorme salaire et monter un nouveau projet sans sa star sud-américaine qui avait rejoint la France en 2017 contre la somme de 222 millions d’euros. Affaire à suivre…