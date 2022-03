Le Paris Saint-Germain n’y arrive plus. Les joueurs du club de la capitale se sont inclinés ce dimanche à l’occasion de la 29e journée face à l’AS Monaco sur le score de 3-0. Un score inacceptable pour le coach du PSG, Mauricio Pochettino.

« Très très déçu. La façon dont les joueurs ont commencé le match est inacceptable et cette première période a impacté le résultat. Les joueurs doivent oublier la déception qu’ils ont vécu en Ligue des Champions et essayer d’aller de l’avant. La trêve internationale devrait faire du bien pour changer la mentalité et honorer ce maillot et ce club pour lequel ils jouent. C’est de la faute des joueurs et du staff et c’est à eux de relever la tête pour se relancer dans ce championnat », a déclaré le coach du PSG au micro de Prime Video.