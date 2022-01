Si Mauricio Pochettino a été confirmé à la tête du Paris Saint-Germain, son avenir reste flou alors qu’un départ en Premier League ne cesse d’être évoqué. L’Argentin rêverait secrètement de signer son grand retour en Angleterre.

Sur le banc du Paris Saint-Germain depuis désormais plus d’un an, Mauricio Pochettino est loin de faire l’unanimité. Lors de sa première saison, l’Argentin a perdu la Ligue 1 et a échoué en Ligue des Champions pendant que son prédécesseur, Thomas Tuchel, soulevait la Coupe aux grandes oreilles. Une véritable désillusion qui pourrait bien se poursuivre alors qu’une absence de jeu commence à frustrer les dirigeants parisiens qui rêvent d’enrôler Zinédine Zidane. De son côté, Mauricio Pochettino souhaiterait quitter le club pour faire son grand retour en Angleterre.

« Sur Zidane, c’est le rêve du Qatar, aucun doute là-dessus. Et Pochettino ne serait pas contre un retour en Angleterre. C’est tout« , a déclaré Giovanni Castaldi dans un live Instagram. Le journaliste sportif a, par la suite, évoqué le plus grand raté de Leonardo, un éternel regret pour lui…