Depuis plusieurs jours, Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance sur le départ du Paris Saint-Germain, six mois seulement après son arrivée sur le banc du club de la capitale. Le journaliste Daniel Riolo confirment les rumeurs.

Mauricio Pochettino nommé en janvier à la tête du Paris Saint-Germain suite au licenciement de Thomas Tuchel à l’issue d’une première phase compliquée pour le Paris Saint-Germain. En six mois, il a fini 2e de Ligue 1, remportée la Coupe de France et le Trophée des Champions, atteint le dernier carré de la Ligue des Champions en éliminant le FC Barcelone et le Bayern Munich. Mais voila depuis quelques jours, il est annoncé sur le départ, si le club via Leonardo, le directeur sportif dément, l’entraineur Argentin ne s’exprime pas laissant les rumeurs rendre du poids.

Pour Daniel Riolo, journaliste, Mauricio Pochettino « est très déçu de l’organisation du club, de l’autorité dans ce club. Il est très déçu du niveau de beaucoup de joueurs. Il se demande pourquoi certains ont été prolongés. Il s’inquiète du niveau de Neymar, de sa forme physique, tout simplement. Il se pose énormément de questions et il se demande si ce n’est pas plus un nid à emmerdes qu’un club facile à redresser. »