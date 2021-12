Cible de toutes les convoitises, Kylian Mbappé aura bientôt un choix crucial à prendre concernant son avenir et la poursuite de sa carrière. La tendance est défaveur du Paris Saint-Germain alors que le Real Madrid tient la corde. Florentino Pérez aurait d’ailleurs rencontré le clan Mbappé afin d’établir les premières lignes de son futur contrat.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé cristallise les tensions au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid a bien compris que le cœur de l’international français vacillé entre un départ et un avenir parisien. Partir ou rester au Paris Saint-Germain ? Quelle option serait la meilleure ? Personne ne peut le savoir avant de s’être lancé et seul le futur nous indiquera si le choix de Kylian Mbappé est le bon ou non. Le Français est la cible de toutes les convoitises et la tendance est à un départ vers le Real Madrid, le club de ses rêves. Un crève cœur pour de nombreux supporters parisiens. A l’approche du mois de janvier, Florentino Pérez aurait entamé les premières démarches afin d’accroître cet avantage certain.