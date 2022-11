Lionel Messi va-t-il quitter le Paris Saint-Germain pour faire son grand retour au FC Barcelone ? À l’approche du prochain mercato, Joan Laporta lui a ouvert grand les portes.

« Leo sait qu’il est toujours chez lui au Barça. Mais permettez-moi de ne pas parler de Leo, car il joue pour une autre équipe et nous entrerions une fois de plus dans une série de déclarations et de contre-déclarations qui ne nous seraient d’aucune utilité. Je peux seulement dire que Leo a été le meilleur joueur de l’histoire du Barça » , a déclaré Joan Laporta dans une interview accordée à Sport.