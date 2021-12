Le couperet est tombé ce lundi avec l’élimination des deux équipes en 32e de finale de la Coupe de France.

Après les incidents du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais, la Fédération Française de football a enfin annoncé les sanctions. Comme l’annoncent nos confrères de RMC Sport ce lundi, « la FFF frappe fort contre les deux clubs qui ont tous les deux matchs perdus et touchés par des amendes. Lyon est par ailleurs suspendu de Coupe de France (avec sursis) ».

« Le Paris FC va aussi disputer les 5 prochains matchs à domicile à huis clos ( et 10.000 euros d’amende). Enfin, plus de déplacements à l’extérieur pour les lyonnais jusqu’à la fin de la saison, 52.000 euros d’amende et le remboursement des frais liées aux dégradations. »

Il n’y aura donc pas de match à rejouer entre les deux équipes, alors que les 16e de Coupe de France sont prévus les 2 et 3 janvier prochain.