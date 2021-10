Après plusieurs semaines d’absence, Agüero est enfin de retour sur les pelouses. Si celui-ci pourrait bientôt être aligné à côté de Depay ou Fati, c’est pour un autre joueur qu’il avait signé. En interview à El Pais, celui-ci a évoqué le départ de son compatriote.

« Est-ce que j’ai des regrets d’avoir signé au Barça ? Non. Soyons honnêtes, quel joueur ne veut pas être au Barça ? Je dirais que la plupart des joueurs aimeraient porter ce maillot, peu importe que le Barça soit bon ou mauvais . »

Sur le départ de Messi au PSG : « C’était un moment de choc. Il était très mal en point. Quand j’ai appris cette info, je ne pouvais pas le croire. Ce samedi-là, je suis allé le voir chez lui. Et comme il n’avait pas l’air bien. Je suis arrivé avec l’espoir de jouer avec Leo et de construire une bonne équipe, ce que le club essayait de faire. Quand ils m’ont appelé, j’ai pensé : « je me fiche de mon salaire. Je vais aller bien et je vais aider l’équipe autant que je peux »