Considéré depuis quelques semaines comme le nouveau crack du football au Brésil, Endrick fait tourner la tête des plus grands clubs européens. Hormis le Paris Saint-Germainn, c’est désormais le Real Madrid qui débarque sur le dossier du jeune buteur de 16 ans.

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a pris la décision de dégainer une première offre pour arracher le nouveau prodige du football brésilien Endrick. Le média espagnol ‘Sport’ a précisé que le club de la capitale aurait déjà formulé une première offre de 20 millions d’euros aux dirigeants de Palmeiras, son club actuel. Devant cette agressivité des dirigeants parisiens, le club du Real Madrid devrait répondre présent à son tour dans les prochaines heures et également faire une première offre pour le joueur de 16 ans.

Selon les informations de ‘Marca’ Endrick est devenu une cible prioritaire pour le Real Madrid. Le club merengue a déjà lancé l’opération séduction, entre voyage au Brésil et invitation des parents à Madrid la saison dernière. Ce qu’ils y ont vu leur a plu, et tous les feux sont au vert, explique le quotidien madrilène. Les Merengues devraient même faire une nouvelle offre à plus de 20 millions d’euros afin de passer devant leurs homologues parisiens pour un joueur qui pourrait suivre les traces de Rodrygo ou encore Vinicius Jr. Plus que jamais, le Real Madrid se positionne comme le grand favori pour accueillir Endrick à partir de la saison 2024-2025.