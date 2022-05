Le Paris Saint-Germain prospecte toujours pour renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine et les dirigeants parisiens cherchent du côté de l’Italie. Chargé de cette nouvelle mission, le directeur sportif Leonardo garde un oeil très attentif au profil de Rafael Leão (22 ans) comme plan B à Sadio Mané.

Auteur d’une formidable saison sous la tunique des Rossoneri, l’ancien avant-centre du LOSC a grandement participé aux succès de son équipe et aujourd’hui le Milan peut encore espérer devenir champion d’Italie avant de disputer la 38e et dernière journée du championnat ce week-end. Très en vue grâce à ses performances, l’attaquant portugais possède une très grosse cote sur le marché et ses prestations lui ont donné le droit de pouvoir passer à un échelon supérieur. C’est pour cela que le Paris Saint-Germain le surveille de très près et que Leonardo pourrait passer à l’action très rapidement dans ce dossier.

Comme l’indique le média allemand ‘Bild’, c’est le champion de France en titre qui serait le mieux placé dans ce dossier en cas d’échec pour le recrutement de Sadio Mané, qui reste la piste numéro une des dirigeants qataris. Malgré tout, Leão ne sera pas facile à déloger car, d’après les médias italiens le Milan AC espère bien récupérer un maximum d’argent en cas de départ lors du mercato. Si Paris semble prêt à offrir près de 70 millions d’euros, la direction lombarde se montre encore plus gourmande car elle réclamerait 100 millions d’euros pour accepter un départ de son attaquant, toujours sous contrat jusqu’en 2024. Et aujourd’hui, la direction milanaise souhaite plutôt convaincre le buteur portugais de prolonger son bail dans le nord de l’Italie. Cette saison, il a inscrit 11 buts en 33 rencontres de championnat. Affaire à suivre…