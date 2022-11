Plus du tout dans les plans de Diego Simeone et cantonné aujourd’hui à un rôle de remplaçant dans l’effectif de l’Atletico Madrid, João Felix est plus que jamais sur le départ. De nombreuses écuries sont sur le coup et notamment le Paris Saint-Germain.

Si l’on en croit les dernières affirmations du journaliste Matteo Moretto, les dirigeants parisiens seraient déjà en contact avancés avec Jorge Mendes, l’agent de l’international portugais pour une éventuelle arrivée dans la capitale française dans les prochaines semaines. En grande difficulté chez les Colchoneros, il doit relancer sa carrière et même si sa clause libératoire est fixée à 350 millions d’euros, une offre supérieure à environ 130 M€ pourrait contenter tout le monde.

Directeur sportif du Paris Saint-Germain Luis Campos apprécie son profil et il voudrait le faire venir à Paris. Portugais comme lui, cela faciliterait les échanges entre les deux parties et à Paris il retrouverait deux compatriotes sur le terrain, à savoir Vitinha et Danilo Pereira. Si le PSG venait à le recruter, nul doute que Luis Campos ferait tout pour ne pas payer le transfert tout de suite et privilégierait un prêt avec paiement différé. Rappelons que le joueur de 22 ans possède un contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Atleti. Affaire à suivre…