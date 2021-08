D’après un sondage réalisé cette semaine, le PSG sera champion de France cette année, devant l’OL et l’OM.

La Ligue 1 a débuté vendredi dernier par un match nul (1-1) au stade Louis II entre l’AS Monaco et le FC Nantes. Cette semaine, avant le début de la deuxième journée, Odoxa a réalisé un sondage pour RTL et Keneo afin d’établir un classement prévisionnel de la Ligue 1 au terme de la 38 journée. Le résultat est sans appel, les Français ont déjà une petite idée du nom du futur champion, qui succédera au LOSC de Christophe Galtier.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain survole ce sondage avec pas moins de 51% des votes. Pas étonnant au vu du mercato XXL du club de la capitale avec les arrivées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, sans compter Lionel Messi qui n’était pas encore arrivé lors de l’administration de ce sondage. Mais derrière on ne retrouve pas l’AS Monaco, mais bien l’Olympique Lyonnais entraîné cette saison par Peter Bosz. L’OL est plébiscité par 12% des amateurs de football, soit un petit pourcent de plus que l’autre Olympique, Marseille (11%). Un podium qui aurait fière allure, avec les trois plus grandes villes de France. Reste à savoir si ce sondage s’avèrera exact ou si, comme Lille cette saison, une formation parviendra à déjouer les pronostics.