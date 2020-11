Ce soir à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain accueille les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Voici les compos probables.

Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, ne peut toujours pas compter sur Kehrer, Bernat, Gueye et Draxler, blessés, tandis que Diallo est suspendu. Navas et Marquinhos, ménagés, ne figurent pas dans le groupe. Retour de Mauro Icardi et Marco Verratti dans le groupe qui devraient jouer quelques minutes.

Paris SG : Rico – Florenzi, Danilo, Kimpembe (c), Bakker – Di Maria, Herrera, Paredes, Neymar – Kean, Mbappé.

Côté Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset devrait s’appuyer sur son homme fort du moment, Hatem Ben Arfa aux côtés de Josha Maja et Hwang. Paul Baysse et Laurent Koscielny formeront la charnière centrale en l’absence de Mexer en phase de reprise.

Bordeaux : Costil – Kwateng, Koscielny (c), Baysse, Sabaly – Otavio, Basic – Zerkane, Ben Arfa, Hwang – Maja.