Selon les dernières informations des médias espagnols, Kylian Mbappé aurait, dans sa tête, un plan tout tracé pour filer au Real Madrid.

Et quand y’en a plus et ben y’en a encore. Alors que tout semblait s’être calmé autour de Mbappé après un été bien agité, on apprend dans Defensa Central que l’attaquant du PSG pense toujours au Real Madrid. Ce dernier semble conscient de s’être trompé et souhaite faire volteface. Mais il ne sera pas simple de se faire pardonner.

Ainsi, le média affirme que Kylian Mbappé veut se rapprocher de Karim Benzema. Il compte sur lui pour nettoyer son image à Madrid, et pour convaincre sa direction de passer à nouveau à l’attaque. Le journal ajoute que le Parisien espère profondément que le Real Madrid ne se jettera pas sur Jude Bellingham, comme le veut la rumeur. Afin que les fonds destinés à l’Anglais servent à convaincre le PSG…