Toujours en plein doute sur son avenir, Kylian Mbappé a une offre irrefusable sur la table. Cette dernière a été formulée par le Paris Saint-Germain et a forcé le Real Madrid a abandonné ce dossier.

Le Real Madrid a récemment annoncé qu’il abandonnait la piste menant à Kylian Mbappé. Une décision étonnante qui peut désormais s’expliquer. Selon Jesus Gallego, journaliste pour la Cadena SER, le club madrilène ne peut rien faire face à la puissance financière du PSG. Une information également reprise par The Athletic.

Jesus Gallego : « Le Real Madrid ne va recruter personne cet été, il y avait seulement l’espoir de recruter Mbappé mais c’est impossible. Ce qui préoccupe le plus le club c’est l’offre qu’ils (les dirigeants du PSG, ndlr) vont faire à la famille Mbappé pour prolonger qui sera inégalable pour les autres clubs et impossible à refuser. Personne ne sera capable de dire non à cette offre. La famille la plus riche du monde va tout faire pour qu’il reste. »

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé (22 ans) reste sans conteste la priorité absolue du Paris Saint-Germain. Néanmoins, la puissance financière du club parisien ne fait pas tout et le prodige français semblait avoir des exigences sportives rédhibitoires pour Leonardo.