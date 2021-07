Récent champion d’Amérique du Sud avec l’Argentine, Leandro Paredes fait son retour au Paris Saint-Germain et évoque même le mercato estival du club.

Selon lui, le club de la capitale est très ambitieux et est en train de monter une équipe pour tenter de devenir champion d’Europe dans les années à venir. « On avait déjà un effectif très bon, des joueurs de premier niveau s’y ajoutent. Sans aucun doute ils nous apporteront ce plus dont on a besoin dans la lutte pour la Champions League. Le PSG crée une grande équipe pour la suite. » A indiqué le coéquipier de Neymar dans une interview donnée pour « ESPN. » Pour le moment, Paris a recruté quatre joueurs, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos libres ainsi qu’Achraf Hakimi qui est arrivé contre 60 millions d’euros.