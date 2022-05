Loin d’être impérial depuis son arrivée, Adrien Rabiot vivrait ses dernières heures du côté de la Juventus Turin. La Vieille Dame ne compterait plus sur lui et souhaiterait s’en séparer au plus vite.

Débarqué libre de tout contrat en juillet 2019, Adrien Rabiot est, après Aaron Ramsey, un énième échec enregistré par la Juventus Turin. Malgré ses nombreuses apparitions cette saison avec 44 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs turinoises, le Français vivrait ses derniers instants sur le Piémont. Selon les informations publiées par la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame souhaiterait s’en débarrasser au plus vite, dès cet été. Le Français n’entre plus dans les plans de Massimiliano Allegri la saison prochaine et un départ serait la seule alternative qui lui serait proposé. Une triste fin d’aventure pour l’ancien parisien qui avait quitté la capitale pensant que l’herbe était plus mûre ailleurs.