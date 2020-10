Le joueur de Palmeiras Gabriel Menino, 20 ans, a déjà des rêves bien précis et une idée de ce qu’il veut pour continuer sa carrière. Le Brésilien, dans une interview accordée à Fox Sports, a cité le PSG parmi ses objectifs.

“C’est mon objectif et mon rêve de jouer en Europe, de faire partie d’une grande équipe européenne. Je me bats et je travaille dur ici à Palmeiras pour grandir et pour que, quand j’arrive là-bas, ce ne soit pas pour un an, mais pour construire une histoire. Je veux être une grande idole dans une équipe européenne, je veux devenir un joueur expérimenté, gagner plein de titres et réaliser mes rêves. Où ? Il y a Barcelone, de mon idole Messi, le PSG de Neymar, le Real Madrid.” a-t-il déclaré.

"Sonho em jogar na Europa. Não quero ficar um ano e voltar, quero construir uma história, ser um ídolo, cheio de títulos. Quero jogar no Barcelona, com o meu ídolo Messi, PSG, com Neymar, Real Madrid… os grandes."



Rejoindra-t-il son compatriote Neymar dans la capitale française ? Rien n’est pour autant acté. Gabriel Menino, bien qu’il soit talentueux, ne semble pour l’instant pas dans les petits papiers des clubs cités.