Le nouveau président de l’OM a publié une véritable déclaration d’amour aux supporters sur ses réseaux sociaux.

Après un véritable ouragan à Marseille, le calme semble peu à peu revenir aux abords du Vélodrome. Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli et la prise de fonctions de Pablo Longoria en tant que président, c’est une nouvelle page qui se tourne à l’OM. Fier d’en être l’un des acteurs principaux, l’Espagnol a posté un message enflammé à l’attention des supporters du club sur les réseaux sociaux.

« Je suis incroyablement fier de devenir président de ce club vraiment spécial. L’histoire et la culture de ce club sont uniques. Le football est inconcevable sans passion, ce rendez-vous est un grand honneur pour moi. C’est une situation à laquelle je me prépare depuis mon entrée dans le monde du football. Nous espérons apporter un style de jeu qui correspond à la passion des supporters. Je serai attentif à chaque attribut que tout joueur apporte à notre projet, qui sera une condition cruciale pour toutes les signatures à venir. Courage et passion sont des valeurs essentielles pour l’OM et pour les Marseillais. Le club passe en premier, quoi qu’il arrive. Je suis heureux de commencer à servir ce club en tant que président », a publié le nouveau président de l’OM sur son compte LinkedIn.