Pour Hubert Velud, l’OM a fait une grosse boulette cet hiver en refusant de recruter l’Algérien Youcef Belaïli.

Interrogé par nos confrères de Goal au sujet du phénomène Youcef Belaïli, recruté par le Stade Brestois cet hiver, son ancien coach Hubert Velud estime que l’Olympique de Marseille a laissé filer un joueur « plus fort que Riyad Mahrez ».

« Je pensais sincèrement qu’il pouvait aller dans un club comme le PSG, l’OM ou l’OL. Un joueur au grand potentiel. Plus fort que Riyad Mahrez, selon moi. C’est vraiment très fort ce qu’il a fait. Ce n’était pas évident, car c’était très long. C’est énorme de pouvoir revenir au niveau qui était le sien après deux ans sans football. Il avait peut-être des petits problèmes de discipline. Chez nous, il n’était pas trop mature. C’était un peu ça son petit péché mignon. Des fois, j’étais obligé de le punir un peu, mais gentiment. J’étais derrière lui, mais sinon il n’y avait rien à dire à son sujet. Et il a progressé à ce niveau-là. Aujourd’hui, c’est quelqu’un qui est marié, mature et qui a résolu tous ses problèmes. Et j’étais très content de le revoir à la Coupe Arabe. On s’est vus et on s’est embrassés. Car c’est un bon gars, très gentil. »