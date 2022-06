Pour Jean-Michel Larqué, Pablo Longoria aura été le facteur X de l’excellente saison de l’OM.

De passage dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce jeudi sur RMC, Jean-Michel Larqué en a profité pour faire le point sur la belle saison de l’Olympique de Marseille, 2e de Ligue 1 et qualifié directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Le consultant a surtout venté les mérites de Pablo Longoria, dont il admire le travail effectué à Marseille.

« J’ai été impressionné par son intelligence et sa compétence. Je trouve cet homme remarquable, c’est quelqu’un qui amène de la sérénité, il est très calme. Je salue aussi son respect pour les engagements des uns et des autres et des conversations individuelles. Dans les 15 minutes que je viens d’écouter, je suis très agréablement surpris par ce que j’ai entendu. On sent que c’est quelqu’un qui maîtrise tout, notamment tous les rouages de la vie d’un club de haut niveau. Il maîtrise tout au niveau des instances supérieures, que ce soit l’UEFA ou la FIFA. Il est absolument exceptionnel. Les réponses étaient remarquables. »