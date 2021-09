Pablo Longoria rajoute un couche et est revenu sur la décision du club de ne pas reprendre le match à Nice lors de la troisième journée de Ligue 1.

« Mes joueurs étaient blessés, physiquement et psychologiquement par l’agression des ultras. Jamais dans ma vie, dans le monde entier, je n’avais vu de telles images, sinon un Dinamo Zagreb-Partizan de Belgrade, au début de la guerre des Balkans. Ma résolution a vite été prise, pour une question de principe. Si on accepte ça, on accepte tout. Pour protéger mes joueurs, ils n’étaient pas en sécurité. On peut accepter qu’il y ait des stades plus chauds que d’autres, la pression du public, c’est normal, mais tu ne peux pas accepter la moindre possibilité que des supporters puissent entrer sur le terrain et agresser les joueurs. C’est un précédent très dangereux. » A indiqué le boss marseillais dans les colonnes de « La Provence. »