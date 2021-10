En grandes difficultés financières, le FC Barcelone se tourne vers son propre effectif afin de consolider ses forces en présence. Après avoir géré les dossiers Ansu Fati et Pedri, le Barça se tourne vers Ousmane Dembélé.

Après le départ libre de Lionel Messi, le FC Barcelone fait de la prolongation de ses hommes une priorité. Une politique bien visible alors que le Barça vient de prolonger Ansu Fati et Pedri, deux de ses joyaux. Malgré ses deux avancées, d’autres joueurs sont dans le viseur de la direction : Ronald Araujo, Gavi et Ousmane Dembélé. Le cas du Français est beaucoup plus délicat au vue de sa situation. Un départ libre l’été prochain est pressenti pour l’ailier français. Une opération qui serait un véritable aveu de faiblesse pour le club catalan alors qu’il avait été recruté pour plus de 120 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund.

Selon les informations de la presse britannique, Ousmane Dembélé aurait déjà planifié sa carrière après Barça avec une arrivée en Angleterre. Le nouveau riche, Newcastle, serait son futur point de chute. Une opportunité pour lui d’être le leader offensif d’une nouvelle formation aux ambitions démesurées.