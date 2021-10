Ecarté des terrains après de multiples pépins physiques, Ousmane Dembélé devrait bientôt faire son retour avec le FC Barcelone. Pourtant, le Français vivrait un véritable mal-être en Catalogne.

Joan Laporta l’a confirmé, Ousmane Dembélé fera son retour sur les terrains dès la semaine prochaine. Une aubaine pour Ronald Koeman qui souhaite reformer son 4-3-3 habituel avec en fer de lance, Sergio Agüero, Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Un rêve bien utopique pour le Néerlandais alors que le Français vit une phase délicate. Selon Sport, le feu-follet catalan se sentirait seul au FC Barcelone et encore plus depuis le départ de son homologue et ami, Antoine Griezmann. En fin de contrat en juin prochain, ce sentiment semble loin d’être anodin pour le FC Barcelone qui fait de sa prolongation une priorité.